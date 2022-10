“Pronto al sacrificio estremo per la razza bianca” | suprematista 22enne arrestato in Puglia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda” e “istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”: queste le accuse a carico di Luigi Antonio Pennelli, unpugliesebiancooggi dalla polizia che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari. Secondo gli inquirenti eraa compiere azioni violente fino al “” a difesa della “”. Il giovane si serviva del canale “Sigh Heil”, che richiama il saluto nazista, per promuovere contenuti contro gli ebrei e le donne. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono state trovate diverse armi, molte delle quali avevano inciso il nome di diversi ...

... collegati al canale "Sieg Heil", utilizzato dal giovane per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista fino a dichiararsialestremo e a compiere imprecisate ......internazionale e ritenuto appartenente all'organizzazione terroristica suprematista statunitense 'The Base' agiva in Italia - secondo l'accusa - come 'lone wolf' ed eraalestremo '...L’intenzione di costituire una cellula di tale associazione terroristica nel nostro Paese ha trovato conferma nella disponibilità da parte del giovane di armi, sequestrate nel corso della predetta per ...Il giovane aveva legami con l’organizzazione terroristica suprematista statunitense “The Base”. Le indagini della polizia sono partite nel 2021 ...