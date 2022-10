Palermo | folla di lettrici al Club del libro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Davanti studio medico Cardioneuroask, di via Principe di Villafranca di, si sono presentate oltre 60 booklovers, contente di partecipare alla condivisione di pagine, confidenze e di una buona tazza di tea. Non tutte, purtroppo, hanno potuto partecipare all’evento per ragioni di spazio e “con grande rammarico delle organizzatrici”. L’idea è nata su input della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che mesi fa ha proposto alla giornalista Maristella Panepinto, di creare undelalla maniera londinese a. L’idea è stata colta al volo dalle dottoresse di Cardioneuroask ed ecco il primo evento, che è stato dedicato alle pagine di Paolo Coelho e al suo “Veronica decide di morire”. Un vivace dibattito, che ha toccato anche le corde del cuore e che ha commosso le presenti, perché, così ...

