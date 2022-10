Olimpiadi | il Messico si candida ad ospitare i giochi 2036

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il Comitato olimpico nazionale e il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, ha annunciato latura delper ledel. “Siamo un Paese ambizioso e di successo, l’unico che ha ospitato per tre volte i Mondiali di calcio. Siamo inoltre una fra le migliori economie al mondo”, annuncia Ebrard. Il ministro ha sottolineato che molte infrastrutture sono già esistenti e il governo contribuirà per il 10% alle spese complessive. Lo Stato non ha escluso però la possibilità di far slittare latura al 2040. SportFace.

Il velodromo si chiama Agustín Melgar ed era stato inaugurato nel settembre 1968 per ospitare le Olimpiadi di Città del Messico che sarebbero iniziate il mese successivo. L'anello in cemento misura 333,33 metri e ha curve con pendenza di 39 gradi. Agustin Melgar è uno dei simboli della storia ...