Napoli-Rangers 3-0 | pagelle In questo Napoli hanno tutti fame

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ledi3-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Un’altra serena serata di ozio e caldo. Giusto un affondo bufalino a dargli qualche pensiero, però così si guadagna un voto, il giovane Meret – 6 Potremmo anche non darglielo il voto, non è mai stato impensierito – 6 DI LORENZO. Rischiamo l’assuefazione a vederlo giocare sempre a questi livelli, Ilaria. Mi spiego meglio: a lungo andare possiamo considerare “normale” il suo modo di difendere, poi spingere, infine tornare e prendere posizione come se nulla fosse. Invece “normale” non lo è affatto. Ecco, meglio precisare: il Capitano non è quasi mai ordinario. Detto, stasera lì a destra disegna l’assist del primo gol di Giovannino, un’idea uguale a quella di Na-Politano domenica sera – 7 Ieri sera sembrava un ...

forza cinque: schiantati anche iGlasgow. Ora la squadra di Spalletti aspetta la sfida con il Liverpool Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ildi Spalletti non ha alcuna ...Ilha aspettato, ihanno provato a fare la gara, infrangendosi puntualmente contro il muro eretto da un sempre più convincente Kim. Gli strappi più convincenti li hanno determinati ...Al termine della partita contro il Napoli Giovanni Van Bronckhorst, allenatore dei Rangers, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta subìta. “Dovevamo iniziare bene, ma ci siamo imbattuti in ...L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa ha citato il Napoli come esempio da cui imparare per il futuro.