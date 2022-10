LIVE Real Madrid-Virtus Bologna | Champions League basket in DIRETTA | serve la partita perfetta in Spagna Palla a due alle 20 45

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.37: Nelle fila delc’è da questa stagione Sergio Rodriguez. L’ex Olimpia Milano ha giocato proprio contro lala sua ultimain Italia, nella gara-6 che ha portato allo Scudetto dei lombardi. 20.34: Rientro anche in casa, che ritrova Adam Hanga. Gli spagnoli, però, dovranno fare a meno di Fabien Causeur per una fascite plantare al piede destro. Ancora assente Nigel Williams-Goss. 20.30: Laoggi ritroverà Tornike Shengelia. Il georgiano torna a disposizione di Scariolo dopo che ha saltato gli Europei e la prima parte di stagione. Un rientro sicuramente importantissimo, ma c’è ovviamente da capire quanto potrà giocare l’ex CSKA MOsca. 20.27: ...

Gruppo E : il Manchester United cerca punti contro lo Sheriff per inseguire laSociedad a punteggio pieno, impegnata a Cipro in casa dell'Omonia Nicosia. Gruppo F : dopo la Lazio, Sturm Graz e ...Nelle ultime due partite di Europa League, entrambe contro ilBetis, la Roma non ha trovato il successo - risale al novembre 2019 l'ultima serie di tre sfide di fila senza successi per i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...