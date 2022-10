La classifica di Lsyt incorona Gucci | seguito da Prada e Valentino Tra i prodotti vincono le ballerine di Miu Miu e le Birkenstock Boston

Leggi su iodonna

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nel mondo della moda un giorno sei in e l’altro sei out, recitava Heidi Klum nel talent Project Runway. Nella vera fashion industry a tirare le somme tra tendenze e wishlist ci pensa Lyst, piattaforma tecnologica e app di shopping che ha appena rilasciato la sua consuetatrimestrale. Lyst Index Q3 2022 conferma l’assoluta dominanza di, che conquista lo scettro di maison più cercata, come accaduto lo scorso trimestre, seguita da. Tra ipiù desiderati non sorprende il podio occupato dalledi Miu Miu. 30 tendenze PE23 guarda le foto ...