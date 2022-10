La Bce alza i tassi di 0 | 75 punti | il principale al 2% Il tasso sui depositi sale a 1 | 5% | sui prestiti marginali al 2 | 25% E’ il terzo rialzo consecutivo per fermare la fiammata dei prezzi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’inflazione fa più paura del rallentamento dell’espansione economica. Pertanto, i banchieri centrali riuniti a Francoforte hanno deciso per un nuovo aumento del costo del denaro

i tassi d'interesse: la reazione delle Borse Nel corso della conferenza stampa di Lagarde le Borse, che fino alle 14 viaggiavano in territorio negativo, hanno invertito la tendenza. Piazza ...: Codacons, aumento tassi 0,75% è mazzata per famiglie con mutui tasso variabile L'aumento dei tassi d'interesse di 0,75 punti deciso oggi dallarappresenta una mazzata per le famiglie ...Riunione Bce oggi: Lagarde e il Consiglio hanno alzato ancora i tassi di 75 pb, portandoli al 2%. Nella conferenza stampa la governatrice ha sottolineato il massimo impegno contro l'inflazione.La presidente della Baca Centrale Europea: Christine Lagarde: "lLeconomia dell'area euro destinata a indebolirsi ulteriormente nella parte finale dell'anno e agli inizi del 2023" di Redazione Online L ...