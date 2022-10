Karina Cascella spara a zero su Elenoire Ferruzzi | “Inguardabile”

... ha fornito la sua versione: La giornalista attaccata dall'opinionista: 'Oltre a sparlare non ha un c***o da fare nella vita' Intantonota per essere un'influencer e opinionista, si è ...... Elenoire e Patrizia), e tra questi c'è, ex opinionista di Uomini e Donne, che ha definito il cast un esercito di nullafacenti. Poi Anna Pettinelli si augurava che l'intero cast ...L'opinionista tv ha stroncato la concorrente del GF Vip su Instagram, dove ha spiegato perché sia Luca che Daniele l'hanno rifiutata ...Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, critica duramente le ultime dinamiche del trono over: "Forse gli interessa la telecamere".