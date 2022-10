Juventus | i 20 milioni della carta Ronaldo sono spariti | restituiti o non ancora pagati?

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo il ricorso a plusvalenze artefatte, laad un certo punto decise di cambiare strategia e di passare a plusvalenze sane. Secondo gli inquirenti che indagano sul caso, a quel punto si passò a sistemare gli stipendi. Da mail e chat sarebbe emerso come i giocatori sapessero che tre delle quattro mensilità tagliate per Covid nel 2019-20 sarebbero state restituite, come riferito dall’allora capitano Chiellini, che informò i compagni di un imminente comunicato del club con notizie diverse, invitandoli a non parlare con la stampa. Nella manovra stipendi 2020-21 rientra la famosadi Cristiano. Oggi laè di nuovo sui quotidiani. Non è stata contabilizzata, non compare da nessuna parte.quei soldi li ha avuti o none quindi peseranno sui futuri ...