Juve | le intercettazioni Cherubini parla con Bertola | «Fortuna che ci siamo fermati»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Per la Procura di Torino, una delle conversazioni chiave tra i dirigentiche prova il dolo nella ipervalutazione di 21 calciatori avvenuta negli ultimi anni, è quella avvenuta il 22 luglio 2021 tra il direttore sportivo Federicoe il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano. L’intercettazione è oggi sui principali quotidiani.dice a: «che alla luce delle recenti visite… ci». Aggiunge di essersi già confrontato con Paratici sulla necessità di «cambiare strategia» e che il loro lavoro «è di scovare talenti, valorizzarli e poi venderli» facendo «plusvalenze sane, in casa» senza ricorrere a quelle «artefatte nei valori». Secondo gli inquirenti, scrive La ...

Nell'ambito dell'indagine, che si è servita anche ditelefoniche, sono stati ... La Procura ha infine allargato l'inchiesta ai rapporti fra lae Cristiano Ronaldo. Uno degli ...Si tratta di una scrittura privata, secondo i Pm e come sarebbe emerso da alcune, per la quale la Juventus si sarebbe impegnata a versare al calciatore portoghese 19,9 milioni di euro ...Le intercettazioni del ds sulle plusvalenze dopo l’ispezione della Consob: «Fortuna che alla luce delle recenti visite ci siamo fermati». Stipendi: nelle chat Chiellini disse ai compagni che sarebbe u ...Il club stila il bilancio seguendo uno standard internazionale Ma lo IAS38 non consente di iscrivere plusvalenze generate dallo scambio dei calciatori ...