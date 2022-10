Il video dei calciatori dell’Australia contro le discriminazioni ai Mondiali del Qatar

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’Australia è stata la prima squadra di finali di Coppa del Mondo a rilasciare una dichiarazione collettiva dei giocatori che criticano il trattamento del Paese nei confronti dei lavoratori migranti e della comunità LGBTQ+. “Ci sono valori universali che dovrebbero definire il calcio . Valori come rispetto, dignità, fiducia e coraggio” Circa 16 giocatori, tra cui l’ex portiere dell’Arsenal e del Brighton Mat Ryan, appaiono neldiffuso sui social in cui accusano il trattamento riservato ai lavoratori migranti e la scarsa conoscenza dei diritti umani “Questi lavoratori migranti che hanno sofferto, non sono solo numeri, come i migranti che hanno plasmato il nostro Paese e il nostro calcio. Possiedono lo stesso coraggio e determinazione per costruire una vita migliore. Questi sono i diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti e garantiranno ...