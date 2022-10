Il messaggio di Putin a Baku | «La Russia vuole sforzarsi per uno spazio di pace nell’Eurasia»

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il presidente dellaVladimirha inviato unal Forum Economico Eurasiatico in corso ain Azerbaigian nel quale sostiene di voler fare sforzi per lanell’area. «Nei quindici anni della sua storia il Forum si è conquistato un grandissimo rispetto», ha detto. «Questo dialogo è molto importante in questo momento in cui il mondo sta subendo grandi trasformazioni. Lafare immani sforzi per realizzare unodie prosperità nell’area dell’Eurasia». Secondo lo Zar la comunicazione tra politici, dirigenti di grandi aziende, accademici, esperti e giornalisti al forum «è particolarmente rilevante oggi, poiché il mondo sta attraversando un’epoca di trasformazioni ...