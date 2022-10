Hamilton | “Mercedes una famiglia | voglio continuare con questo team”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lewisha rilasciato un’intervista alla BBC Sport. Il pilota inglese dellaha toccato vari temi: “Il mio obiettivo ècon. Sono con loro da quando avevo tredici anni, è la mia. Ci siederemo e parleremo del nuovo contratto penso nei prossimi due mesi. Problemi della macchina? Portarla al limite è come avvicinarsi di soppiatto a un cavallo: cerchi di avvicinarti il più possibile ma fino a dove puoi spingerti prima che ti rifili un calcio in faccia? E sappiamo quanto possa fare male…Cercare di risolvere i problemi è stato estenuante. A febbraio eravamo tutti ottimisti ma quando scopri che quella dannata cosa non funziona diventa difficile. Ma siamo diventati più forti e affiatati come squadra. Quello che non ti uccide, ti fortifica e noi ...