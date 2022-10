Giorgia Meloni scoppia a ridere mentre Renzi al Senato attacca il PD | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Quel che è chiaro dalla dichiarazione di voto fatta mercoledì sera alè che Matteoavrebbe votato la fiducia solamente a sé stesso. Il leader di Italia Viva, infatti, hato tutti dal suo scranno di Palazzo Madama. I toni più duri, però, non sono stati riservati alla maggioranza di governo (che ieri ha ottenuto la fiducia che dà il via libera all’esecutivo), ma al Partito Democratico. Parole che hanno fattoe che hanno ottenuto il plauso di tutta l’ala dell’emiciclo occupata dai Ministri, dalla Presidente del Consiglio e dai partiti della coalizione di centrodestra. #parla in: risate e applausi. Ancheappare divertita. L’ex premier non risparmia critiche a nessuno ...