Ginnastica Artistica | l’Italia ai Mondiali | dal 29 ottobre al 6 novembre le gare

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Nazionale Italiana diè partita alla volta di Liverpool, sede dei Campionati, in programma dal 29al 6alla M&S Bank Arena. Grande attesa per la rassegna iridata, prima tappa di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024. In Inghilterra, oltre alle medaglie, saranno infatti in palio anche le prime carte olimpiche. Le tre Nazioni che saliranno sul podio nella finale a squadre, sia maschile che femminile, conquisteranno la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 (15 quote complessive per genere, 5 per ogni squadra). Le migliori otto squadre, ossia le finaliste, si assicureranno inoltre la qualificazione ai2023 di Anversa (Belgio).scenderà in pedana con Yumin Abbadini (Pro Carate), Nicola Bartolini ...