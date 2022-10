Fiorentina | Barone | «Questo è un gruppo sano Vogliamo fare una bella gara»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il dg dellaJoeha parlato a Dazn prima della sfida di Conference contro il Basksehir Le dichiarazioni a DAZN diprima diBasaksehir: LE PAROLE – “Non voglio entrare nella questione dei moduli, la nostra squadra gioca un 4-3-3 offensivo. Abbiamo rimontato con l’Inter, abbiamo commesso degli errori che sia in campionato che in Conference non ti puoi permettere. Speriamo che la fortuna possa tornare dalla nostra parte, anche per la nostra tifoseria dopo il loro supporto contro l’Inter. Dobbiamo essere concentrati, abbiamo bisogno dell’aiuto dei tifosi e speriamo diunapartita oltre al risultato”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Iv: Volpi Var: Guida Avar: Nasca Cremonese " Udinese ore 15.00 Irrati Scatragli "Iv: Ghersini Var: Mazzoleni Avar: Marini Spezia "ore 15.00 Massa Passeri " Costanzo Iv: Santoro ...... Filippo Benincampi UEL - LAZIO vs Midtjylland : DanieleUEL - Ludogorets vs Betis Siviglia: ... Calogero Destro UECL - Austria Vienna vs Lech Poznan: Fabrizio Redaelli UECL -vs ...