CM com – Fiorentina | Italiano | ‘L’esultanza di Jovic non era polemica | sappiamo reagire’ | Conference League

Commenta per primo- Istanbul Basaksheir 2 - 1 Gollini 5 : Quando vede la maglia arancione del Basaksheir va nel pallone. Nel primo ed unico affondo del primo tempo dei turchi l'ex Atalanta esce a vuoto e ...Un successo importante per i gigliati, ma laaveva la necessità di vincere con tre gol di scarto per poter 'avvicinare' il primo posto, obiettivo non riuscito anche e soprattutto perché i ...Vittoria fondamentale in Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La compagine viola ha piegato per 2-1 i turchi dell'Istanbul Basaksehir, che all'andata si era imposto per 3-0. A rib ...La Roma in campo con l’Helsinki, la Lazio con i danesi del Midtjylland. I viola ospitano i turchi del Basaksehir. Successo del Patronato in Copa Argentina, bene Botafogo, Fluminense e Internacional in ...