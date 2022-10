Cina | tentativo di distensione con gli Usa | “Proviamo ad andare d’accordo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott – Dallasegnali diverso gli Usa. È quanto emerge dalle ultime comunicazioni di Pechino inviate a Washington, riportate dall’Agi.agli Usa: “Troviamo il modo di” È lo stesso presidente cinese Xi Jinping ad inviare messaggio pacifico agli Stati Uniti, subito dopo il ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, dal quale è uscito confermato per il terzo mandato di cinque anni. La guida dellascrive a quella degli Usa, cioè a Joe Biden, proponendogli di rafforzare comunicazione e cooperazione di “trovare la strada giusta” per. Il testo del messaggio trasmesso in Tv Sulla China Central Television si ascoltano le seguenti parole riprese da Xi: “Il mondo di oggi non è pacifico nè ...