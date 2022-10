Caso Juve | ‘carta Ronaldo’ e intercettazioni imbarazzanti | cosa rischia ora

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Eliminata al primo turno dalla Champions League e attardata in campionato, lantus torna nell’occhio del ciclone anche suldei bilanci falsati tramite plusvalenze fittizie. E anzi il, se possibile, si fa sempre più spinoso per la società bianconera, che ora torna are a livello sportivo al di là degli avvisi di garanzia già fatti pervenire ai massimi dirigenti Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici (oggi al Tottenham). Un castello di bugie e trucchi contabili Questo emerge dalle 19 pagine del capo d’accusa nell’inchiesta sui fondi dellantus che la procura di Torino ha notificato al presidente Andrea Agnelli, al vice presidente Pavel Nedved e ad altri tredici indagati per reati che, a vario titolo, vanno dalle false fatture alle false comunicazioni sociali, ...

... Queste parole, scritte da Giorgio Chiellini nella chat di gruppo su whatsapp nel 2020, in piena pandemia, quando esplose ildegli stipendi dilazionati, rischiano di inguaiare lae il ...Inchiesta, Chiellini chiede il silenzio ai compagni. Durante la pandemia, infatti, esplode il- stipendi. I calciatori della Juventus avevano ufficialmente accettato di ridursi gli ingaggi ...Operazione Prisma e Juventus, emergono nuovi particolari, soprattutto per la questione riguardante Cristiano Ronaldo. Sono indagati 15 dirigenti ed ex della Juv ...In questi giorni in casa Juventusè scoppiata davvero una bufera. Da una parte, per quello che è successo in campo. La sconfitta con il Benfica e la conseguente eliminazione dalla Champions League ...