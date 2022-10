Calcio | torna il Gran galà | appuntamento a Salerno dal 12 al 15 dicembre

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sarà la città diad ospitare ildel, che farà tappa in Campania da lunedì 12 a giovedì 15. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, premierà i migliori atleti dell’ultima stagione calcistica e sarà suddiviso in quattro giornate. Tra le novità spiccano uno spazio dedicato alla letteratura sportiva, con il format ‘Sport d’autore’, ed il format ‘Sport Marketing Awards’, vale a dire un premio del marketing & comunicazione dedicato allo sport. La particolarità di questoè che non verranno premiati solamente i giocatori della Serie A, ma anche quelli di B, C e D. Ci saranno inoltre riconoscimenti alla carriera e nella categoria media e informazione. “Sono molto emozionato, ringrazio le istituzioni che rendono ...