Uomini e Donne news | Riccardo Guarnieri vola da Ida Platano | la segnalazione e il post che non mente

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Quella trae Idasembra davvero la storia infinita. Anche se la dama del trono over dista uscendo ormai da qualche settimana con Alessandro Vicinanza, infatti, tutto lo studio è convinto che pensi ancora all’ex fidanzato. E proprio quest’ultimo sembra fare di tutto per ingelosirla. Non solo, perché poco fa ha pubblicato undal quale si evince che sta per prendere una aereo… che stia andando a Brescia, da Ida? La cosa è probabile, vista la canzone romantica che accompagna ilancora preso da Ida? Il (per ora solo presunto) viaggio di...