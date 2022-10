TGCOM

Il paradosso: a scuola il gender gap è al contrario 'Purtroppo la composizione della classe docente nel comparto scuola eè la rappresentazione plastica degli stereotipi di genere in ...... che qualcuno mi aiuti a capirle, cosa vuole il Signore con questo,'è la tentazione Ho trovato ... vi do un consiglio: quando ti portano un dubbio da parte dell', per esempio, gli ... Università, dov’è la parità di genere In Italia solo 1 rettore su 10 è donna. Tra i professori ordinari appena 1 su 4 è una docente