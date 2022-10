Unicredit cresce nel terzo trimestre e alza le stime sul 2022

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) –batte le previsioni degli analisti finanziari e archivia chiude i primi nove mesi delcon un utile netto contabile, che include la Russia, di 3,99 miliardi di euro, in aumento del 34,1% su base annua. Esclusa invece la Russia, nei nove mesi il risultato netto contabile è di 4,21 miliardi, in crescita del 51%. Risultati finanziari definiti dall’amministratore delegato del gruppo, Andrea Orcel, “eccezionali. Questo è il nostro settimoconsecutivo di crescita e i migliori primi nove mesi dell’anno, da almeno un decennio”. Rispetto al piano strategico, poi, “siamo in netto anticipo sugli obiettivi”, nonostante “il prudente consolidamento delle linee di difesa”. Visti i risultati del, il contesto dei tassi d’interesse più favorevole, il basso costo del rischio e la ...

