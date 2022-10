Ultime Notizie – Covid | Meloni | “Prese misure senza basi | scienza non è religione”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Riconosciamo il valore della, certo, per questo non la scambiamo con la. Quel che contestavamo delle sceltedai precedenti governi è che non ci fossero evidenze scientifiche alla base di alcuni provvedimenti. Non c’erano certezze che i vaccini facessero bene ai ragazzi di 12 anni ma li abbiamo vaccinati, quando tutti erano d’accordo che a loro facesse bene lo sport ma gli abbiamo impedito di farlo. Abbiamo impedito una cosa sulla quale c’erano certezze e obbligato un’altra in cui non c’erano evidenze” scientifiche. Lo dice il premier Giorgiain Aula al Senato in occasione della fiducia al governo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

