LaUsa Urss La competizione militare tra Usa e Urss, ovviamente, ha assunto in fretta ... ha dichiarato il segretarioDifesa degli Stati Uniti, Robert McNamara, in un discorso del 1967. "...Una conferenza autorizzata di FdI scatena la protesta. La rettrice: tutti hanno diritto di parlare. Manganellate e tafferugli, ma il Viminale precisa: le forze dell'ordine hanno impedito un ...Tensione alla Sapienza "Fuori i fascisti dall’Università" Scontri tra studenti e polizia Una conferenza autorizzata di FdI scatena la protesta. La rettrice: tutti hanno diritto di parlare.Il neoministro Piantedosi commenta le tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine davanti all'ateneo. "La polizia ha fatto in modo che una manifestazione autorizzata si svolgesse regolarmente" ...