Roma | Tommasi | «Lì livello altissimo Però anche fare il Sindaco…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Damiano, ex centrocampista della, è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso e non solo Più difficile giocare allail Sindaco di Verona? Damianoha risposto alla domanda al Corriere di Verona. LE PAROLE – «Giocare nella: ero al più altodel calcio, mi confrontavo con calciatori formidabili in una piazza caldissima. Ma se parliamo di stress, di sicuro ce n’è di più come sindaco». L'articolo proviene da Calcio News 24.