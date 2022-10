TGCOM

Locarno - Locarno è la stazione di arrivo per chidall'Italia: moderna cittadina affacciata sul Lago Maggiore, vanta un incantevole lungolago, ma anche un nucleo storico tutto da scoprire, a ...Nella maggiordei casi si è abituati a considerare molto simili universi che partono da ... L'occasione totale di fare di quel particolare contesto qualcosa di assolutamente, forse non ... Parte il magico treno del foliage tra Italia e Svizzera «La meraviglia di essere a casa, in un posto magico e unico come il Politeama Greco di Lecce. Due lune pienissime di voi». Il saluto postato sui social da Giuliano Sangiorgi ...Torna una delle esperienze turistiche più amate, che negli ultimi anni ha registrato un vero e proprio boom di viaggiatori: il Treno del Foliage, con un biglietto speciale per salire a bordo dei convo ...