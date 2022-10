Napoli | solito show | doppietta del Cholito | stesi pure i Rangers

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (LaPresse) - Un'altra esplosione di bellezza. La meraviglia del calcio continua ad essere rappresentata dalche in appena 15' piega i, regala spettacolo, infila il quinto successo di fila in Champions con un 3-0 senza storia e blinda il primo posto nel girone che gli consente di evitare trappole insidiose agli ottavi e con ogni probabilità le vincitrici del trofeo dell'ultimo decennio, dal City al Chelsea passando per il Real Madrid. Un traguardo di prestigio per una squadra inarrestabile che ancora non sembra conoscere i propri limiti e che suscita ammirazione ed entusiasmo per la qualità del suo gioco, la facilità di manovra applicata alla fantasia e a quella allegria che fa sognare il 'Maradona' e una città intera. Pur lasciando in panchina i suoi gioielli più lucenti (Kvaratskhelia e Osimhen) la 'creatura' di Spalletti non smette di ...