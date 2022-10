Napoli - Rangers | bocciati e promossi | affidate le vostre chiavi di casa a Simeone

Risultati del mercoledì di Champions League: Gruppo A Ajax - Liverpool 0 - 33 - 0 Gruppo B Brugge - Porto 0 - 4 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 2 - 2 Gruppo C Barcellona - Bayern ...Ilfa quello che vuole anche in Champions. La squadra di Spalletti ci mette 15' a liquidare la praticae ora, dopo il 3 - 0 agli scozzesi e la vittoria con lo stesso punteggio del ...E’ la notte del Cholito e anche un po’ di Ostigard al San Diego. Due gol dell’argentino e uno del norvegese, infatti, fanno fuori i Rangers scozzesi ed esaltano il Napoli di Champions. Non tradisce ...il Napoli già qualificato per gli ottavi di finale continua la sua marcia trionfale anche in Champions League ed asfalta nuovamente gli scozzesi dei Rangers che vivono un vero e proprio incubo sin ...