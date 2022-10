Michelle Hunziker è tornata con Tomaso Trussardi? Lei rompe il silenzio e ammette

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo anni d’amoreil gennaio scorso hanno annunciato la separazione: “Modificheremo il nostri progetti, ma tra noi rimane il bene e il rispetto. Questo per noi e anche per le nostre figlie. Ovviamente la nostra separazione resterà una cosa privata. Questa è l’ultima dichiarazione che rilasceremo in merito. Vi chiediamo gentilmente rispetto e comprensione“. La conduttrice di Striscia la Notizia poi ha avuto una storia con il noto chirurgo estetico Giovanni Angiolini, finita però questa estate e adesso i magazine parlato di un ritorno di fiamma con. I due sono stati visti insieme in diverse occasioni, e anche durante il compleanno della figlia sono sembrati molto affiatati.parla del ritorno con ...

Chi è la donna misteriosa Eros Ramazzotti, sosia ditra il pubblico: 'Secondo me vieni più gnocca' Like tattici , cosa è successo Tra Eros Ramazzotti e Amelia Villano sta nascendo ...Gossipe Tomaso Trussardi, parte la bomba: lui uscirebbe co[...]e Tomaso Trussardi non starebbero affatto tornando insieme, anzi: lui si [...] Ho avuto un malore .La conduttrice svizzera risponde con una nuova intervista su una rivista svizzera sul suo presunto ritorno di fiamma con Tomaso ...La showgirl 45enne riesce a mantenersi al massimo grazie allo sport e uno stile di vita sano Sembra non abbia difetti, ma lei confessa: “Perché non siete con me quando mi sveglio” Michelle Hunziker a ...