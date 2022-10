LIVE Sinner-Garin 3-2 | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | si segue l’andamento dei servizi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-RAMOS-VINOLAS A BASILEA NON PRIMA DELLE 15.00 3-3 Game. Grazie al secondo ACE del suo match il numero 86 ATP fa suo il sesto gioco. 40-30 Finalmente una risposta ficcante dell’azzurro, che spinge subito con il rovescio. 40-15 Ottimo rovescio incrociato del cileno, che si procura due chance di 3 pari. 30-15 Nuovo errore con il dritto per Jannik. 15-15 Cerca di uscire dallo scambio, ma sbaglia la palla corta di rovescio. 15-0 Brutto errore con il dritto in avanzamento per. 3-2 Gameo e dritto vincente in contropiede per chiudere il quinto gioco.continua a condurre nel punteggio, serve un guizzo in risposta. 40-0 ...

Ovviamente, a ogni vittoria di questi due si assottigliano le possibilità didi rimanere in corsa anche per uno dei due posti come riserva. Di seguito l'ATP Race to Turinaggiornata: Il ...Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Jannikdebutta nell'"Erste Bank Open", ATP 500 che si disputa sul veloce indoor di Vienna, in Austria.Il 21enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking e sesto favorito del seeding, trova dall’altra parte della rete il cileno Cristian Garin, n.86 ATP.Ovviamente, a ogni vittoria di questi due si assottigliano le possibilità di Sinner di rimanere in corsa anche per uno dei due posti come riserva Gli ultimi tre posti disponibili nella race – il quint ...