LIVE Inter-Viktoria Plzen | Champions League calcio in DIRETTA | Dzeko parte titolare!

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.05 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez,. All. Farris (Inzaghi squalificato)(3-4-2-1): Stanek; Hejda, Pernica, Tijani; Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera; Jirka, Vlkanova; Bassey. All. Bilek 18.03 Buonasera e benvenuti alladi. LADI NAPOLI-RANGERS DALLE 21.00 Buonasera e benvenuti allatestuale di...

La squadra di Simone Inzaghi con una vittoria a San Siro chiuderebbe il discorso qualificazione con una giornata di anticipo. Azzurri al Maradona per ufficializzare il primo ...Con l'impegnata nel pomeriggio infatti, i catalani potrebbero scendere in campo già da eliminati in vista degli ottavi. Nel gruppo D , giochi ancora apertissimi. In campo Tottenham - Sporting ...L’Inter di Inzaghi affronta il Viktoria Plzen di Bilek nella quinta giornata di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta L’Inter ospita il Viktoria Plzen a San Siro nell’anticipo che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...