(Di mercoledì 26 ottobre 2022) I discorsi dellein risposta al discorso e alla replica di Giorgia Meloni sono stati assai diversi tra loro: Conte ha accusato Meloni di muoversi in coerenza e ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Con le, tuttavia, auspica un rapporto corretto, 'sanno far sentire la propria voce ... anche sfruttando appieno le risorse e le possibilitàa disposizione dal Fondo sociale europeo. ...Ma sia chiaro che non rinunceremo a riformare l'Italia di fronte adpregiudiziali. In ... anche sfruttando appieno le risorse e le possibilitàa disposizione dal Fondo sociale europeo'... Le opposizioni messe in crisi da Meloni Conte: '5s implacabili'. Letta: 'Uniti per Kiev, inflessibili sulla Carta'. Stoltenberg: 'Bene Meloni su adesione Nato e aiuti Ucraina'. Comunità ebraica: 'Dal premier parole significative'. Speranza ...Diversità di vedute anche all'interno degli stessi partiti, dove c'è chi dice "è tornata la politica" e chi parla di ...