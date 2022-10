La guida ai deserti d' Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - Da quando sono esplosi i viaggi low cost la geografia si è impossessata delle nostre vite. E con essa anche le guide per farci conoscere i posti che vogliamo visitare. Ora che i viaggi si sono di nuovo contratti, causa pandemia, e le condizioni climatiche del nostro Pianeta non sono più tanto buone, a dettare i nostri spostamenti sono proprio quest'ultime. Consultiamo di continuo il Meteo per evitare piogge torrenziali, tifoni, possibili disastri. E anche le guide, cosiddette “turistiche”, si stanno adeguando al cambio di regime ambientale per portarci a camminare lungo le strade dell'ignoto, dell'inimmaginabile finora: l'ambiente che non c'è più. L'ultima novità editoriale è unaalla siccità lungo id'turistica vera e propria, che racconta gli effetti della ...