Istruzione degli adulti 2022 23 | iscrizioni non oltre il 31 ottobre

FLC CGIL

...all', Rossano Sasso - Ormai per molti adolescenti è saltato il confine tra ciò che è bene e ciò che è male, non si ha alcun timore reverenziale nè rispetto nei confrontiinsegnanti, ...L'avere ridefinito il Ministero dell'inserendovi il concetto di "merito" ha sollevato una polemica sulla quale pare doveroso ..." resta il problema immediato del livello di competenza... Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: terzo incontro sulla revisione dei profili ATA La rimozione del concetto di merito è un tassello essenziale del disastro attuale che è sotto i nostri occhi. Riabilitarlo innescherà una spirale virtuosa ...che prevedeva degli aiuti per la popolazione alluvionata. «Abbiamo previsto la gratuità della mensa per tutto l’anno scolastico in corso – spiega Riccardo Pizzi, assessore alla Pubblica istruzione e ...