Corriere dello Sport

E' Edinil protagonista del MatchDay Programme di- Viktoria Plzen , in programma oggi a San Siro alle 18:45. Con una vittoria, i nerazzurri di Inzaghi sarebbero aritmeticamente promossi agli ......vuole vivere un altro pomeriggio da protagonista in Champions. Come quello all'andata proprio sul campo del Viktoria Plzen quando, grazie a un suo gol e a un suo assist (per Dumfries), l'... Inter, Dzeko: “Milano mi piace, rispetto tutti, quel gol con il City...” L'attaccante nerazzurro protagonista del MatchDay Programme prima della partita con il Viktoria Plzen: con una vittoria, la squadra italiana è qualificata ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...