Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 26 ottobre 2022 | l' incredibile scoperta di Armando

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Anna Imbriani e sua madre, come segnalano lede Ildi mercoledì 26, stanno nascondendo un segreto a Salvo. A convincersi di questa teoria saràFerraris che farà unasorprendete proprio sulla madre della Imbriani. Intanto, la situazione in atelier diventerà sempre più incandescente in quanto Flora sarà molto gelosa a causa dell'ascesa di Maria come stilista e inizierà ad avere paura che la giovane siciliana possa rubarle il posto grazie ai suoi bellissimi bozzetti. La Ravasi, dopo essere stata anche umiliata al Circolo da Adelaide, si sfogherà con Umberto che, constatando l'insofferenza della sua amata, deciderà di correre ai ripari. Guarnieri, in particolare, deciderà di fare in ...