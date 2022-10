Il laboratorio dove nasce il City di Guardiola

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «Facciamo gol che fanno uscire l’anima dai seggiolini sugli spalti» si legge sui muri degli spogliatoi dell’Etihad Stadium. È lo stralcio di una poesia, This is the place, a cui Pepè particolarmente legato. Lo è a tal punto da cercare ispirazione in ognuno di questi versi, per far capire a tutti che Manchester può essere la loro casa, a dispetto dei chilometri, del clima e della lingua. Perché c’è un postotutti parlano allo stesso modo, con i piedi e col pallone, certo, ma anche con l’alimentazione, con la scuola, con i bambini che si rincorrono tra loro e giocano lì, a pochi passi dai campioni d’Inghilterra. This is the place, appunto. E questo posto, l’Etihad Campus, lo è diventato passo dopo passo. Espandendosi e prendendo vita, assumendo forme nuove, come quella che tra un anno lo porterà ad avere la più grande arena indoor del ...