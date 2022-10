Il fantasma più antico del mondo è un uomo in cerca di dolce compagnia | L’incredibile scoperta

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si tratterebbe della più antica storia di fantasmi alsu una tavoletta babilonese di ben oltre 3500 anni Se pensate che le storie di fantasmi siano qualcosa di relativamente moderno beh, dovrete ricredervi di grosso. Autore: shellexx Ringraziamenti: Getty Images/iStockGrazie a una tavoletta babilonese antichissima, infatti, è statala storia di fantasmi più antica del, risalente a ben 3500 anni fa. No, non è una falso, e a confermarcelo è Irving Finkel, uno dei più importanti assiriologi alspecializzato nell’analisi della scrittura cuneiforme su tavole di argilla mesopotamiche, e non a caso curatore del Dipartimento del Vicino Oriente del British Museum, dove la tavolozza è custodita. “Un oggetto dell’antichità assolutamente spettacolare”, come ...