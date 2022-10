Il discorso della Meloni alle Camere va oltre programmi e ruoli | è orazione e ode alla politica

...il palco hai pronunciato il tuopiù struggente: 'E mi piacerebbe anche ringraziare i miei genitori a Vergaio, un piccolo paesino dell'Italia. Loro mi hanno fatto il più bel donomia ...I primi due, in particolare sono praticamente certiqualificazione. L'ex numero uno al Mondo ...simile su Rublev che ha un buon vantaggio sull'ottavo posto. Differente la questione per ...Oggi Berlusconi terrà il suo discorso a Palazzo Madama. I suoi fanno sapere che parlerà del nuovo esecutivo come del "risultato di un lavoro avviato quasi trent'anni fa con la fondazione del centrodes ...Nel discorso per la fiducia, Giorgia Meloni ha elencato le donne che hanno fatto la storia e le hanno permesso di essere oggi Presidente ...