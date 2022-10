Governo | Monti | ' mi asterrò e valuterò singoli provvedimenti'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Condivido molte linee programmatiche del suo, alcune sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva le idee più simili a quelle che voi avete oggi. Di questi evoluzioni mi rallegro, ma avrò bisogno di venire convinto dai fatti. Ecco perchè oggi sulla fiducia alMeloni miin seguito inella speranza di trovare più convergenze che divergenze". Lo ha affermato il senatore avita ed ex premier Mario, intervenendo nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La Svolta

Tutti gli aggiornamenti in diretta IlMeloni, dopo aver incassato la fiducia alla Camera, ...la berlusconissima Licia Ronzulli e il melonianissimo Giovanni Donzelli Ore 13.24 Per Mario"...A questi vanno sommati alcuni senatori a vita ( Liliana Segre , Renzo Piano, Mario), la ...11 voti e portano a 90 il totale dei senatori che potenzialmente non voterebbero il sostegno alPer il momento non è un problema. Potrebbe però diventarlo presto. Anche se il centrodestra ha vinto nettamente le elezioni del 25 settembre scorso, infatti, la maggioranza che sostiene il governo di ...Dopo aver incassato la fiducia a Montecitorio con 235 favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti (leggi), la premier sente al telefono Biden. Oggi sarà a Palazzo Madama dove parlerà anche Berlusconi, al pr ...