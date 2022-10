Governo Meloni | oggi la prova del Senato | via al dibattito sulla fiducia - Politica - quotidiano net

Governo

Il Cav. torna in Senato per il voto alguidato dalla leader di Fratelli d'Italia: ammette qualche mal di pancia all'interno della coalizione ma assicura di appoggiare la ...Nell'Aula di Palazzo Madama si sta svolgendo il secondo round per la fiducia alda lei presieduto. La discussione sulla fiduicia è cominciata alle ore 13. Giorgia, presente in Aula, ha ... Le dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni | www.governo.it La Svimar si congratula con il giornalista, saggista e direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, nominato ministro della Cultura dal governo Meloni. In una nota, il presidente dell’associazione per lo s ...Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Mi scuso per la voce ed eventualmente per la tosse . Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inizia così la sua replica al Senato, giustificandosi per le ...