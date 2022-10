Governo Meloni | iniziato al Senato il dibattito sulla fiducia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) 26 ott 11:54 M5s, Grillo: "Nessuno spazio per correnti o correntine" 'Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai '. Lo ha detto il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ...

Governo

... il presidente del consiglio Giorgiasarà oggi a Palazzo Madama per l'ultimo step formale ...sui ministri che per qualche giorno è parso persino mettere in dubbio la nascita stessa del, ...... la, nel suo discorso programmatico, ha dimostrato di seguire il vecchio motto cinese ... In estrema sintesi, la durissima presa di posizione del nuovo capo delrappresenta un evidente ... Le dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni | www.governo.it Per il momento non è un problema. Potrebbe però diventarlo presto. Anche se il centrodestra ha vinto nettamente le elezioni del 25 settembre scorso, infatti, la maggioranza che sostiene il governo di ...(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 'Coltivo l'idea che questo tetto di cristallo che è stato infranto rischia di richiudersi perchè la politica ...