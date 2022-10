Francesco Totti | quanto costa la minicar regalata a Chanel? La cifra è costosissima

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)ha deciso di fare un gran bel regalo alla figliaper il suo compleanno e comprarle unacon la quale spostarsi per le vie di Roma. Maha speso? Laè davvero notevole: ecco il modello e gli optional. Per tutta l’estate non si è fatto altro che parlare della fine del matrimonio tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice di Mediaset. Una situazione che inevitabilmente ha coinvolto anche i tre figli della coppia che di sicuro avranno risentito delle varie ‘chiacchiere’ e indiscrezioni. Tuttavia, per il suo compleanno, la secondogenita ha ricevuto un regalo speciale da parte del padre. fonte foto: AnsaLa separazione dicon la moglie Ilary Blasi è stato il gossip dell’estate e ...

Le parole dell'attore non sono passate inosservate: ecco cosa è successo Dopo la notizia della separazione da, il nome di Ilary Blasi occupa costantemente il centro del gossip. Nel corso delle ultime ore la conduttrice è tornata ad occupare il centro dei principali giornali di cronaca rosa in ...A differenza die Ilary Blasi, che sembrano ormai nemici per la pelle, i due appaiono felici, sorridenti, insieme alle loro figlie , Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni. Sembra essere ...Francesco Totti ha deciso di fare un gran bel regalo alla figlia Chanel per il suo compleanno e comprarle una minicar con la quale spostarsi per le vie di Roma. Ma quanto ha speso La cifra è davvero ...Francesco Totti avrebbe deciso di riconsegnare le borse di valore a Ilary Blasi: primo passo per ricucire o c'è dell'altro