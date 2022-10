Elenoire Ferruzzi nella bufera | sputa al passaggio di Nikita e sbrocca dopo il ‘no’ di Daniele

L'ultimo episodio ad aver indignato i social è quello che ha vistosputare per terra dopo che la gieffina le passava vicino. Proprio alla luce di questo, il team della Pelizon oggi ...ha ricevuto una pioggia di critiche per alcuni comportamenti ritenuti sbagliati e al limite della squalifica, uno in particolare ha catturato anche l'attenzione di Marco Bellavia , ...A neanche una settimana dal discorso di Marco Bellavia all'interno della Casa il branco e, in modo particolare, Elenoire Ferruzzi si scagliano contro Nikita Pelizon, parlando di «malocchio» e «iella»: ...Marco Bellavia, che solo poco tempo fa si è ritirato dalla casa più spiata d’Italia in seguito al bullismo subito dai suoi compagni di ...