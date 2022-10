È stato assolto il gioielliere che uccise due rapinatori nel Napoletano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - Il fatto non costituisce reato perché fu legittima difesa. La prima sezione del Tribunale di Napoli, presidente Antonia Napolitano Tafuri haGiuseppe Castaldo, ilche, il 7 ottobre 2015 a Ercolano (Napoli) fece fuoco eLuigi Tedeschi e Bruno Petrone, due. La pistola era detenuta legalmente e i due erano armati. La Procura di Napoli, con il procuratore aggiunto Raffaello Falcone e il sostituto procuratore Ernesto Sassano, aveva chiesto l'archiviazione e, durante il dibattimento, l'assoluzione di Castaldo che è stata accolta in pieno dai giudici. Castaldo, difeso dall'avvocato Maurizio Capozzo e finito sotto processo per eccesso di legittima difesa, quel giorno, aveva appena prelevato 5 mila euro da un istituto di credito nei pressi degli Scavi di Ercolano quando le due ...

E''perché il fatto non costituisce reato' Giuseppe Castaldo, il gioielliere di Ercolano (Napoli) che il 7 ottobre 2015 ha ucciso due componenti di una banda di rapinatori, Luigi Tedeschi e ...Giuseppe Castaldo, il gioielliere che il 7 ottobre 2015 uccise a colpi di pistola a Ercolano due rapinatori, Luigi Tedeschi e Bruno Petrone, èdal tribunale di Napoli. Il giudice Antonia Napolitano Tafuri ha stabilito infatti che 'il fatto non costituisce reato'. La Procura di Napoli aveva chiesto l'archiviazione e, durante il ...