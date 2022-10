Catania | dimessa la bimba nata dopo il primo trapianto di utero eseguito in Italia | sta bene

commenta È statadall'ospedale Cannizzaro dila figlia della la prima donna trapiantata di utero in Italia, Albina Verderame. La piccola Alessandra, nata il 30 agosto 2022 alla 34esima settimana di ...A poche settimane dalla signora Albina Verderame, la prima donna trapiantata di utero in Italia, è statadall'Ospedale Cannizzaro anche la figlia Alessandra, nata il 30 agosto alla 34esima settimana di gestazione in Ostetricia e Ginecologia, Unità Operativa Complessa clinicizzata dell'Università ...È stata dimessa dall'ospedale Cannizzaro di Catania la figlia della la prima donna trapiantata di utero in Italia, Albina Verderame. La piccola Alessandra, nata il 30 agosto 2022 alla 34esima ...La piccola Alessandra, nata il 30 agosto scorso, è stata dimessa dal Cannizzaro di Catania e insieme a mamma Albina e papà Giovanni è andata nella sua casa di Gela ...