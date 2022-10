Borsa italiana Ftse Mib in salita

Borsa Italiana

Si attende un avvio in rosso per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.529,5 punti. 26 - 10 - 2022 ...USA, Richieste mutui nella settimana del 21 ottobre su base settimanale (WoW) - 1,7% , in aumento rispetto al precedente - 4,5%. Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei