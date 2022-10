Berlusconi torna a parlare al Senato dopo 9 anni | «Situazione difficile | ma fiducia convinta»

RaiNews

... e assicura, in attesa dell'intervento del leader Silvio, che il partito, "assieme a ... L'Italia da oggia correre. L'Italia da oggia dire sì con speranza, con ambizione e ...Il partito di Silviol'ha scelta come capogruppo del partito al Senato, ed è stata la ... la reazione in Aula E ancora: 'Con questo governo politico il popolosovrano. È un governo di ... Silvio Berlusconi torna a prendere parola al Senato, nove anni dopo la decadenza Il Cav. torna in Senato per il voto al governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia: ammette qualche mal di pancia all'interno della coalizione ma assicura di appoggiare la maggioranza ...Silvio Berlusconi segue la replica di Giorgia Meloni dai banchi di Forza Italia in Senato. L'ex premier, arrivato a palazzo Madama alle 17 ...