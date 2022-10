Apre i battenti ‘Poesia visiva’ | da Balestrini a Spatola | pezzi unici in mostra

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa aperto i, questo pomeriggio alla Biblioteca provinciale ‘Mellusi’, la. Sannio Europa, società che gestisce e promuove la Rete museale, propone un percorso espositivo composto da oltre sessanta tra collage, serigrafie, manifesti e libri artistici provenienti dall’archivio della Cooperativa Le Macchine Celibi e da collezioni private. Una panoramica su una rivoluzione stilistica e comunicativa che ha operato una smitizzazione e una demistificazione uniche nell’arte contemporanea. La, a cura di Carlo Terrosi presidente della cooperativa ‘Le Macchine Celibi’ con la consulenza di Pasquale Fameli storico dell’arte dell’Università di Bologna, mette in vetrina. “I collage di un grande artista e ...

